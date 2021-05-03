На любой вкус и цвет: Пугачева, Бузова, Лорак и другие звезды показали, какие солнечные очки в тренде этим летом

Стилист Лариса Тимиряева назвала самые актуальные формы аксессуара и дала рекомендации модницам, на какие именно обратить внимание и как выбрать.

С наступлением весенне-летнего сезона самым стильным и востребованным аксессуаром становятся имиджевые очки. С все возрастающей популярностью на смешение стилей и сочетание несочетаемого в одном образе, мода на солнечные очки также претерпела изменения, как и вся аксессуарная группа.

Мы вместе со стилистом-имиджмейкером Ларисой Тимиряевой разберем главные тенденции в вопросах солнцезащитных очков как одного из главных модных аксессуаров, преображающих образ, на примере звезд.

Наш модный эксперт сразу оговаривает главное – сейчас в моду вошли не просто вещи, а стили. И в связи с этим, в числе трендовых оказались именно имиджевые очки. То есть речь здесь идет об очках и с темными линзами, и с полупрозрачными, и с разноцветными линзами, а также очках с прозрачными линзами, но без диоптрий (не для чтения).

«Их главная задача — поддержать весь образ по цветовому комбинированию, по форме и по стилю. Они подбираются в едином стиле либо с одеждой, либо с аксессуарами. Можно использовать их вместо украшения как цветовое пятно, но в любом случае, они должны украшать, поскольку это — яркий активный аксессуар на лице», — подчеркнула Тимиряева.

Сейчас дизайнеры предлагают огромное разнообразие имиджевых очков от конкретно солнечных до прозрачных. Самыми модными считаются объемные очки, закрывающие собой пол-лица, поскольку объем — главный тренд сезона.

«Очки могут быть любой формы: квадратные, круглые, прямоугольные… Объемные очки идеально компоновать с объемным фасоном одежды, для создания гармонии и целостности всего образа, а также ими можно не просто прикрыть «мешки» и синячки под глазами, но и скульптурировать форму лица», — напоминает фэшн-эксперт.

Квадратные

«Солнечные объемные очки квадратной формы обычно делают с темными линзами и в тяжелой оправе, как у Ани Лорак. Такие очки — просто идеальный вариант для весенних луков с тренчами, жакетами и очень подходят брюнеткам!», — советует стилист.

Изящные квадратные

А более облегченный вариант квадратных очков, с менее темными стеклами, в тонкой изящной оправе, подойдет для блондинок или поддержания легкости и женственности всего образа.

«Для придания нежности можно выбрать форму очков с более плавной линией, без четких граней, которые что — то среднее между квадратной формой и круглых стрекоз, как у Ирины Пеговой», — отмечает Лариса Тимиряева.

С цветными стеклами

«Но самыми стильными объемными квадратными очками считаются те, что с цветными стеклами, как у Ирины Дубцовой. Они сами по себе уже служат имиджевым инструментом и поддерживают цветовую целостность образа», — подчеркивает эксперт.

Очки-маска

Уже второй весенне-летний сезон подряд пальму первенства держат объемные очки-маска, выполненные в виде одной монолитной линзы и перекрывающие пол-лица. Несмотря на футуристический дизайн, они просто идеально компонуются в самый модный стиль «спорт шик» и удобный — спортивный.

«Знаменитости любят эти очки за возможность быть менее узнаваемыми во время дневных прогулок. Такой аксессуар уже давно оценила певица Елка», — заметила эксперт.

Из мужского гардероба

Тренд на маскулинность в женском гардеробе подобрался вплотную и к аксессуарам. Мужской стиль в женском образе помогут органично поддержать очки flat top – одна из самых популярных форм из массивных очков с прямой верхней границей оправы, как у Кети Топурии.

«Они идеально поддержат четкие линии, лаконичный крой, плотную ткань в образе. С такими очками просто отлично сочетать модные рубашки с накладными нагрудными карманами, и жакеты в мужском стиле!», — заметила стилист.

Геометрия

В главных модных трендах не только объем, но и геометрия. Модного градуса очкам любого размера придадут четкие геометрические линии и необычный дизайн, пример, как очки Анфисы Чеховой в виде ломанных краев многогранника.

«Такие очки хорошо будут сочетаться с модными разрезиками и четкими вырезами, асимметричным кроем и диагональными линиями в образе. Они составят гармоничную пару объемным джинсовым курткам, но лучше, если обувь будет не спортивной, а держащей форму или на тракторной подошве», — советует стилист.

Кошачий глаз

Самой популярной формой очков у модниц по-прежнему остается сat-eye, или «кошачий глаз» с приподнятыми внешними уголками оправы, что визуально подтягивает каркас лица вверх, как бы приподнимая его и тем самым корректируя. Это придает свежести любой форме лица и любому образу. Его уже облюбовала, к примеру, Ольга Бузова, под свою песню про розовые очки.

«Такая кошачесть добавляет и женственности, и дерзости, и соблазнительности. Эта форма подходит для любого цвета линз и для имиджевых очков с прозрачными стеклами. И просто идеально сочетается с леопардовым принтом», — заметила имиджмейкер

Тotal look

Еще одна модная тенденция — монохромный total look, нашла отражение и в моде очков. Это когда оправа и линзы очков исполнены в едином цвете. Как правило, это литая оправа и слегка выпуклые стекла.

«Такие очки могут быть абсолютного разных цветов и, конечно же, просто идеально поддержат монохромный образ, создав целостность и завершенность», — утверждает Лариса Тимиряева.

Фэшн-микс

Особого внимания заслуживают очки, сочетающие сразу несколько фишек. Как, например, у Натальи Подольской.

«Это просто ультрамодная версия — сочетание нескольких стилей в одной вещи. Во-первых, на Наталье модная форма — полумесяц. Во-вторых, половинка очков формы Вайфареры (форма трапеции с расширением кверху) в современной интерпретации. И в-третьих, они срезаны так, что имитируют форму очков «кошачий глаз». Одним словом, настоящая бомба! А фешенебельности придает роговая оправа», — объяснила стилист.

Лариса Тимиряева добавила, что такие очки, как у Подольской, обязательно нужно поддержать ультрамодной обувью или сумочкой. Поскольку в основе формы этих очков все же лежит форма Вайфареров, то они идеально сочетаются с четкими линиями, острыми углами и деловым стилем.

А-ля Оззи Осборн

Не теряют своей популярности очки круглой формы как у Оззи Осборна, или тишейды из 60 – х. Но они тоже модернизированы и декорированы под современные тренды, а в фаворитах сегодня — их версия с двойным мостом. Как у Ксении Бородиной.

«Эти очки требуют оригинальности в одежде или в других аксессуарах и, конечно же, круглая форма не должна быть одинока. Если ее нет в форме овала лица или прическе, значит она должна быть либо в других аксессуарах, либо в крое одежды, либо в принте», — подчеркивает стилист.

Авиаторы

Востребованными и популярными, причем, как у женской половины, так и у мужской, остается форма очков «Авиаторы».

«Благодаря своей обтекаемой форме они идеально комплектуются как в футуристический, так и в спортивный стили, — отмечает фэшн-эксперт. – «Вообще ими можно добавить динамики любому образу, особенно в стиле спорт-шик.

Благодаря своему происхождению они составят гармоничную пару комбинезону, бомберу. Тем более этой весной бомберы потеснили популярные куртки-косухи. Ну а комбинезоны — в модных трендах весны-лета».

Чем меньше – тем круче

Мода циклична и по отношению к очкам. У новом сезоне одними из самых актуальных стали миниатюрные очки. Да, они вряд ли защитят от солнца, но стопроцентно защитят от риска прослыть немодным.

«Хочу обрадовать любителей миниатюрной формы очков — она вернулась в моду. А если эти очки еще и в оправе необычной формы, да еще и с цветными стеклами, то это будет просто — писк моды!», — отмечает стилист.

Имиджевые очки

На пике моды по-прежнему остаются имиджевые очки с прозрачными стеклами без диоптрий (не для зрения) в черной оправе. Их обычно используют для поддержания делового стиля, а также для придания лицу контраста, особенно в сочетании с черным цветом одежды в дневное время, когда яркий макияж не уместен.

«Главная фишка имиджевых очков (в отличие от очков для зрения), что их не обязательно подбирать с учетом формы лица. Они — часть всего образа и в этом случае главное, чтобы образ был целостным, гармоничным и законченным», — подчеркнула Лариса Тимиряева и привела показательный в этом свете пример образа Филиппа Киркорова. Музыкант на ней позирует в ярко-желтой куртке в бейсболке и цветных очках.

Еще один лайфхак от стилиста

«Благодаря имиджевым очкам с цветными стеклами (особенно объемные очки) можно носить любой цвет одежды, вне зависимости от колорита внешности, главное — подобрать правильный цвет линз. При этом же приеме можно дотянуть себя до любого стиля, до которого прежде индивидуальный стиль не дотягивал, подобрав правильную форму оправы. Проверено – работает! Поскольку очки — настоящий имиджевый инструмент и просто палочка-выручалочка при смешении стилей в образе», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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