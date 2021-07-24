С ультрамодными брюками: Валерия примерила костюм небесно-голубого цвета

Стилист Екатерина Клинова отметила, что именно такие мягкие тона подходят по цветотипу певице.

Знаменитая певица Валерия – настоящая модница. Звезда всегда, даже в повседневности и для посиделок на даче, выбирает трендовые наряды, чем не раз восхитила профессиональных стилистов. Стоит отдать должное и команде певицы – ее имиджмейкеры попадают в «десятку», когда собирают ее на съемки.

На этот раз Валерия предстала в брючном костюме небесно-голубого цвета. Фасон брюк, которые составили комплект звезды, сейчас на пике популярности, поскольку чем шире брючины, тем моднее. Стилист Екатерина Клинова оценила образ Валерии специально для портала Teleprogramma.pro.

«Валерия — нежная, мягкая и неконтрастная. Именно такие оттенки и будут ее базовыми. Особенно если это оттенки голубого или золотистого цвета, т.к. это цвета ее глаз и волос. Поэтому небесный цвет костюма ей просто идеально подходит. Свежий, летний, романтичный, глубокий и умиротворенный! Мне очень нравится. Честно замечу, что костюм был сшит на девушку более высокого роста. Потому что и жакет, и брюки слегка длинноваты для Валерии. И для ее миниатюрного роста хочется чуть короче и жакет и брюки. А так, в целом, мне нравится образ!», — оценила аутфит стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: Высшая школа стилистики, дизайна и технологии г. Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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