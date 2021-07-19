«Ого, какая!»: Гагарина в ультрамодных шортах обнажила «бесконечные» ноги в Черногории

Полина Гагарина является одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Она уже не раз получала престижные награды. Певица не скрывает, что получает приличные гонорары за выступления на корпоративах. При этом она также ездит на разные съемки. А вот свободное время артистка посвящает детям: Андрею и Мие. Не так давно вместе с наследниками она отдохнула в Греции.

В последнее время Полина не упускает возможности отдохнуть. Когда она находилась в Москве, то хвасталась тем, как плавает в бассейне. А накануне певица улетела в Черногорию. Она призналась, что поехала на Балканский полуостров по работе. При этом девушка успела дать концерт и насладиться прогулкой и купанием в море. В соцсети Гагарина поделилась кадрами, на которых позировала в летних образах.

Сначала звезда запечатлелась в ультрамодных мини-шортах с высокой посадкой и топе. На бедра она повязала белую рубашку. Наряд подчеркнул ее загорелые и длинные ноги. А вот на побережье Полина уже позировала в белом мини-бикини и рубашке с принтом. Она также показала, как купалась в теплом море.

«Спели, погуляли, поплавали!» — написала артистка.

Гагарина восхитила солнечными кадрами поклонников и друзей. Многие одарили ее комплиментами. «Ноги, Поля!» — заявила Аня Чиповская. «Огонь! Какая вы красивая, Полина», «Классная! Красивая, ноги», «Полина, вы такая утонченная и красивая», «Ого, какая!», «Космическая фигура, лучше в мире просто нет!» — прокомментировали пост подписчики.

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