Главное — стройность ног: Пугачева в шифоновой блузе-зефирке и узких джинсах скорректировала фигуру

Примадонна стала одеваться так, словно ей не больше сорока лет.

Алла Пугачева полностью сменила звездный гардероб после того, как ей удалось похудеть. Еще историк моды Александр Васильев одаривал Примадонну пестрыми комплиментами, утверждая, что певица выглядит на все сто. Артистка старается одеваться в молодежном стиле. Так, словно ей самой не больше сорока лет. Узкие джинсы едва ли не в облипку, свободные туники, мини-шортики, элегантные струящиеся платья. Здесь нет места для так называемого бабушкиного стиля. Да и по дому в подмосковной деревне Грязь Примадонна ходит в модных луках.

На променаде Алла Борисовна и вовсе предстала в шифоновой блузе-зефирке и узких джинсах скинни, сочетав их с молодежными кедами. Изюминкой образа певицы стала небрежная укладка с челкой-шторкой. Блузка с ультрамодными рукавами-фонариками делала верх стайла слишком грузным. Да и очки имиджмейкеры советуют носить по-другому, не цепляя их за ворот. При всем при этом Пугачевой удалось скорректировать фигуру, сделав акцент на стройности ног.

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