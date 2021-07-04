«Сильно похудела»: 72-летняя Пугачева в платье гимназистки из жаккардовой ткани с воротником «Клодин» предстала в Грязи

Алла Пугачева даже в домашней обстановке выглядит стильно и утонченно. Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что в большинстве своем наши русские женщины одеваются непритязательно: поношенные халаты с пятнами, растоптанные тапочки — таким домашним аутфитом никого не удивишь. Однако жена шоумена Максима Галкина знает толк в моде: по подмосковному особняку в деревне Грязь она ходит то в кипенно-белой сорочке и слаксах, то в мини-шортиках и бежевой блузе с открытыми плечами.

В звездном гардеробе примадонны есть и монохромное платье гимназистки из жаккардовой ткани с воротничком «Клодин». В таком наряде Алла Пугачева позировала в замке, прильнув к возлюбленному. Максим Галкин нежно обнимал певицу за плечи, оба светились счастливой улыбкой, давая понять, что в их семье царит полная гармония и взаимопонимание.

Стильный домашний лук примадонны в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила модный блогер Кира Дихтяр. Сдержанный наряд певицы стилисту понравился. И ярких ошибок в аутфите Аллы Борисовны наш эксперт найти не смог.

«У российских слушателей Алла Борисовна ассоциировалась в начале 2000-х исключительно с балахонистыми нарядами, но в 2015 году она сильно похудела и сменила свой имидж. Теперь в ее образах большое количество модных и трендовых сочетаний. На ней платье из жаккардовой ткани черного цвета с белым воротником — классическое решение, которое очень освежает примадонну», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса, модный блогер.

Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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