Челка-шторка и копна волос: Пугачева в кипенно-белой блузе открыла гладкую шею

Алла Пугачева с замужеством стала выглядеть только краше: ради молодого мужа и детей — двойняшек Гарри и Лизы — певица сумела похудеть и помолодеть. Об этом говорил еще историк моды Александр Васильев. Примадонна кардинально сменила имидж и стиль, избавившись от балахонистых нарядов и туник. Теперь она красуется на вечеринках в бальных шифоновых платьях, носит за городом шорты-бермуды, мини-юбки и ультрамодные платья с воротничком «Клодин».

На одной из фанатских страничке Аллы Пугачевой появилось памятное летнее фото певицы, которое ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Примадонна позировала на пирсе, облачившись в кипенно-белый наряд. Внешне артистка напоминала туристку на отдыхе. Певица открыла гладкую шею, показав красивую линию декольте. Для этого Пугачева примерила белоснежную блузу из тончайшей ткани. Изюминкой образа стала прическа певицы — челка-шторка и копна волос. К своему ансамблю Примадонна подобрала брюки-дудочки и молодежные кроссовки.

«Наша Аллуся только молодеет», «Ух, какая красотка», «Восхищаемся вашей красотой и очарованием», «Так шикарно выглядеть может только Аллочка», «Даже внуки называют ее по имени! Ну какая же она бабушка», «Молодеет и молодеет! Уже внуки взрослые», — написали фолловеры.

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