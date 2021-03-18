«Я даже не помню, сколько лет был наш брак»: первый муж Высоцкой вспомнил их странный союз

Как отметил Анатолий Кот, актрисе было просто необходимо на тот момент выйти замуж.

Первый муж актрисы Юлии Высоцкой, актер Анатолий Кот, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как они расписались со звездой. У них был на протяжении нескольких лет фиктивный брак. Дело в том, что Кот родился в Белоруссии, где и познакомился с Высоцкой.

«Мы поступили в 1990 году в Белорусский театрально-художественный институт. Потом Юлия взяла академку. Она доучилась уже позже, с другим курсом. У нее был российский паспорт, СССР к тому времени распался. Ее пригласили в лучший театр Республики Беларусь — Янки Купалы, а она не гражданка страны. Ей было необходимо выйти замуж, чтобы устроиться на работу». Анатолий Кот

Как отметил Анатолий Кот, однажды Юлия Высоцкая пришла к нему в гримерку.

«Она говорит: «Толя, будь моим мужем». Мы поржали и пошли расписались. Мы с ней до сих пор большие друзья. Зря говорят, что женщина-друг — это невозможно. Юля потом уехала в Москву. Я даже не помню, сколько лет был наш брак. Надо было — поженились, а надо было — развелись», — отметил Анатолий Кот.

Напомним, что сейчас Юлия Высоцкая счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским. У них двое общих детей.

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