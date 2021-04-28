«Мамочка будет сниматься у меня»: Кончаловский объявил о возвращении Аринбасаровой в кино

Последние три года актриса не была задействована в киноработах.

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram заявил, что задействует свою мать, актрису Наталью Аринбасарову, в новом фильме. Правда, он не уточнил название ленты.

«Мамочка будет сниматься у меня в мае, счастье!» Егор Кончаловский

В комментариях под постом режиссера отметилась актриса Ирина Безрукова. «Какая радость», — написала она. «Егор, вашей мамочке хочется пожелать творческих успехов. Это очень хорошая новость, что она снова сыграет в кино», «Конечно, ее надо постоянно снимать. Она у вас красавица и умница», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 74-летняя Наталья Аринбасарова в 2018 году была задействована в сериале «А.Л.Ж.И.Р.» Эта историческая драма об одном из сталинских женских лагерей, существовавших в Советском Союзе. Премьера сериала состоялась в 2019 году на канале НТВ.

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