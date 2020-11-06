Хейли Бибер опровергла статью о своей беременности еще до ее выхода в печать

Жена американского певца Джастина Бибера, модель Хейли (в девичестве Болдуин) опровергла слухи о своей беременности. В четверг, 5 ноября, 23-летняя красавица узнала, что таблоид Us Weekly собирается написать о ее «интересном положении», и еще до выхода статьи объявила в «сториз», что она не ждет ребенка.

«Поскольку я знаю, что вы, ребята, собирались опубликовать свой маленький рассказ. Я не беременна, — обратилась Хейли к изданию. — Так что, пожалуйста, прекратите писать ложные истории из своих «источников» и сосредоточьтесь на том, что важно, например, на выборах».

Конечно, статью о предполагаемой беременности можно было бы с не меньшим успехом опровергнуть и после ее выхода. Но, похоже, что подобные сплетни девушке совсем не нужны.

Напомним, племянница актера Алека Болдуина и поп-звезда Джастин Бибер поженились осенью 2018 года, хотя большое торжество устроили только на следующий год. Недавно молодая пара отметила двухлетие брака. Учитывая, сколько у ее супруга поклонниц по всему миру, беременность Хейли действительно была бы большой сенсацией.