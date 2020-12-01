«Хочу маленькое племя»: Джастин Бибер экономит место на спине для татуировок в честь своих детей

Популярный американский певец Джастин Бибер, наконец, поделился своими планами на отцовство. Еще в 2018 году артист женился на модели Хейли Болдуин, сформировав одну из самых красивых молодых пар западного шоу-бизнеса, однако с рождением детей супруги не спешат.

1 декабря на ТВ выйдет новый выпуск «Шоу Эллен Дедженерес», в котором Джастин рассказал ведущей, почему они с женой пока не планируют становиться родителями. Причина оказалась довольно ожидаемой. По словам артиста, Хейли собирается сделать упор на модельной карьере и добиться в ней некоторых высот. Муж 24-летней красавицы отметил, что она пока не готова стать мамой, и он считает это абсолютно нормальным. Однако в будущем Бибер хочет большую семью.

«У меня будет столько детей, сколько Хейли сможет родить, — сказал он. — Я бы хотел иметь маленькое племя. Но это ее тело, и все зависит от нее… Я думаю, она хочет иметь несколько детей. По крайней мере, двух или трех».

Бибер также известен, как большой любитель татуировок. В новом выпуске шоу он признался, что экономит место на спине, чтобы в будущем сделать там тату в честь своих детей. Но пока малыши только в планах, певец еще не знает сколько и каких рисунков ему придется набить.

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