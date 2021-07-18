Много живых цветов: подруга покойной Юлии Началовой показала, как выглядит ее могила в скорбную дату

В минувшую пятницу, шестнадцатого июля, исполнилось два года и четыре месяца со дня смерти известной певицы Юлии Началовой. Вокалистка скончалась 16 марта 2019 года, навсегда оставшись в память поклонников молодой, цветущей и очень красивой женщиной. Юле Началовой было всего 38 лет.

В скорбную дату могилу покойной певицы посетила семья Ларисы Долиной – сама вокалистка, ее дочь Ангелина и внучка Саша.

Лина Долина показала в микроблоге, как сейчас выглядит место захоронения Юлии Началовой. Могила очень ухожена, по периметру украшена живыми цветами, стоящими в вазах.

«Счастье не вешает нос, кися», — так подписала кадр дочь Ларисы Долиной.

Вероятно, эта фраза была популярной у двух подруг. Дочь Ларисы Долиной Ангелина и Юлия Началова были близки с самого раннего детства и много времени проводили вместе.

Лариса Долина делилась воспоминаниями о дружбе Лины и Юлии, признаваясь, что до сих пор не может принять смерть Началовой.

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