«Похожа на попугая»: Ларису Долину в пестрых шароварах сравнили с птицей с разноцветным опереньем

Известная певица и педагог 65-летняя Лариса Долина с недавних пор ведет собственную страничку в Instagram. Именно здесь широкой публике звезда демонстрирует, как выглядит вне сцены.

Поклонников Ларисы Александровны ее аутфиты каждый раз будоражат. Они не могут удержаться от восторга, рассматривая сногсшибательные наряды своей за последнее время заметно похудевшей и помолодевшей любимицы.

В эти дни Лариса Долина находится в Витебске, где открылся традиционный музыкальный фестиваль «Славянский базар».

«Нашла эти красивые персонажи вчера на приеме по случаю открытия юбилейного «Славянского базара», не могла пройти мимо них, захотелось снять фото!» — подписала кадр Лариса Долина, на котором запечатлена с ростовыми фигурами.

На снимке певица предстала в футболке, завязывающейся на животе, пестрых шароварах и массивной обуви.

«Лариса Александровна в Зазеркалье», «Вы просто сногсшибательны», «Такой яркий наряд, вы похожи на красивого попугая», «Не останавливайтесь! Молодейте!» — написали Долиной поклонники. «Стараюсь», — пообещала им та.

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