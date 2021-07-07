«Какая походка!»: Лобода в комбинезоне со шлейфом появилась на модном показе в Париже

Певица стала гостьей на показе ливанского дизайнера Зухэира Мурада. Девушка выбрала элегантный образ для выхода в свет.

Светлана Лобода не скрывает, что следит за модой. Порой она хвастается дорогостоящими обновками или фирменными сумочками. Певица также регулярно путешествует, поэтому может устраивать шоппинг в разных странах. Она является одной из самых высокооплачиваемых артисток России, поэтому может позволить себе любую роскошь. А на днях блондинка прилетела во Францию, где собралось много знаменитостей.

В Париже стартовала Неделя высокой моды. Яна Рудковская уже отметилась на нескольких показах, как и Рената Литвинова. Теперь и Лобода посетила показ мод. Она решила увидеть новые наряды ливанского дизайнера Зухэира Мурада, который славится роскошью образов, особенно свадебных. На мероприятии певица отметилась в черном комбинезоне с брюками клеш и шлейфом из завязок. Также лук украшало эффектное декольте в каменьях.

Лобода продефилировала перед фонтаном, где прошел показ. Она показала себя во всей красе.

«На показе от кутюр любимого Зухэира», — написала звезда.

Поклонники были впечатлены ее монохромным образом. Многие отметили, что походка певицы их покорила. «Невероятное дефиле», «Такая красивая и нежная», «Лучшая походка мира», «Какая походка!», «Загляденье, комбез чисто для вас, шикарно подходит», «Прилично выглядите, ни нотки пошлости», «Фигурка у вас идеальная, модели могут завидовать», — прокомментировали пост подписчики.

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