Элегантный монохром: Лобода в черном платье мидакси с разрезом и на шпильках посетила бутик

Светлана Лобода частая гостья на красных дорожках. Певица не скрывает, что тщательно следит за своей внешностью. Она каждый день устраивает тренировки. Также артистка умело подбирает себе образы. Она старается носить костюмы и платья, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Этим летом звезда много путешествует. Она то дает концерты, то ездит к дочкам Евангелине и Тильде, которые отдыхают на курорте.

больше по теме Светлана Лобода в белоснежных джинсах скинни и куртке оверсайз из денима отметилась в Турции Певица продолжает путешествовать по миру.

На днях Лобода приехала в Санкт-Петербург. После выступления она повеселилась со своим другом, грузинским модельером Бичоллой. Они устроила танцы на яхте. А вот 4 июля певица приехала в бутик Schiaparelli и поздравила своего друга с днем рождения. Для особенного вечера она облачилась в черное силуэтное платье мидакси с золотым декором. Наряд с разрезом позволил ей показать стройные ноги и изящные икры. Она также надела жакет и туфли на шпильке.

Вместе с именинником Светлана прогулялась по бутику. Она увидела множество ультрамодных образов. Певица пришла в восторг от нарядов. В итоге она ушла оттуда с покупками. Остаток вечера артистка отмечала день рождения Бичоллы в ресторане.

«Мадам», — обратился к ней дизайнер.

Поклонники одарили комплиментами певицу и ее монохромный лук. «Вам очень идут длинные платья», «Какой красивый рельеф ног», «Такая стройняшка», «Светка красотка, как всегда», «И стать и походка», «Хочется смотреть на ваши ноги вечно», «Невозможно красивая», «Идеальное платье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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