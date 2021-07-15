65-летняя Долина в легкой рубашке и «рваных» джинсах цвета молока появилась на «Славянском базаре»

Певица приехала на открытие юбилейного фестиваля в Витебск. Она уже на репетиции отметилась в модном наряде.

Лариса Долина уже давно стала одной из знаменитых джазовых исполнительниц. Она выступала на мировых сценах, а теперь преподает в институте. При этом артистка продолжает строить карьеру и играет в театре. А не так давно она смогла похудеть почти на 30 килограммов. Ей пришлось сменить гардероб. Теперь певица все чаще носит короткие платья и шорты. Она не боится подчеркивать достоинства фигуры в 65 лет.

15 июля Долина приехала в Витебск. Именно там проходит фестиваль «Славянский базар». В этом году певица откроет юбилейный фестиваль, как и 30 лет назад. На репетиции она появилась в модном монохромном образе. Постройневшая артистка облачилась в легкую рубашку и рваные джинсы цвета молока. Туфли на каблуке и цветные солнцезащитные очки дополнили ее летний лук.

Лариса Александровна исполнила несколько песен, а также спела дуэтом с Глебом Матвейчуком трек «Вместе навсегда».

«30 лет фестивалю „Славянский базар“. Прекрасный повод спеть новые песни, которые уже полюбились, и встретиться с коллегами!» — призналась звезда.

Певица смогла впечатлить друзей, коллег и поклонников. «Чудесные и обожаемые оба», «Чудесные и обожаемые оба», «Какая вы крутая!», «Дива», «Вы наше солнышко», «Какая стройняшка», «Очень стильная», «Одеты топово! Красота!», «Белый вам к лицу», «Роскошная всегда», «Помолодели», — прокомментировали пост подписчики.

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