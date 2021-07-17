65-летняя Долина в нежно-розовом костюме с пайетками подчеркнула постройневшую фигуру

Певица стала выглядеть еще моложе. Она принарядилась, чтобы забрать свою награду на церемонии в Витебске.

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она является одной из лучших исполнительниц песен в джазовом стиле. Также артистка может петь и в других стилях. Уже не первый год она играет в театре, где поет в роли Лавет в постановке «Суинни Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит стрит». Примечательно, что в этом году певица не перестает поражать публику. Она сбросила больше 20 килограммов.

Постройневшая Долина сменила гардероб. Теперь она часто выступает в мини-платьях, а на репетициях ее можно увидеть в шортах. Недавно она посетила Витебск. Там прошел фестиваль «Славянский базар». Певице доверили его открытие. На репетиции она появилась в модном монохромном образе. Артистка облачилась в легкую рубашку и рваные джинсы цвета молока. Лариса Александровна спела в дуэте с Глебом Матвейчуком, надев вечернее платья.

Во время второго дня фестиваля артистку пригласили на сцену, чтобы вручить награду. Для такого торжественного случая она выбрала костюм с пайетками нежно-розового цвета. Наряд в бельевом стиле с удлиненным жакетом брюками в пол вытянул силуэт. 65-летняя Долина подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она сделала модный высокий пучок.

«Вчера перед награждением. За кулисами. Всем женщинам, не боящимся экспериментировать со своим внешним видом, рекомендую! В Витебске! Замечательного всем настроения, друзья!» — написала звезда в соцсети.

Поклонники заметили, что она стала выглядеть как модель и даже помолодела. Певица получила много комплиментов. «Красота ты моя, мама», — написала дочка артистки. «Вам очень к лицу этот костюм», «Какая невероятная красота», «Вы так постройнели, Лариса», «Красивый образ. Идет вам очень», «Великолепно выглядит 18 лет, ну серьезно! Разве можно так?»,«Такой нежный образ! Лариса Александровна, вам очень идет!» — прокомментировали пост подписчики.

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