«Вот это помидорище у нас!»: Галкин с сыном Гарри прошелся по своим грядкам в деревне Грязь

Юморист уже наслаждается первым урожаем в этом году.

Максим Галкин уже давно счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Пара растит двойняшек Лизу и Гарри. Если первое время они редко показывали детей, то теперь у малышей есть своя армия поклонников. С малых лет они изучают несколько языков, занимаются музыкой и балетом. А в прошлом году дети впервые пошли в первый класс. Каждое утро родители провожали их на уроки.

А теперь, когда начались каникулы, двойняшки снова много времени проводят дома. Галкин ездит на гастроли, но выходные посвящает наследникам. Накануне он показал, как дочка танцевала для него на террасе. Лиза придумала, как вальсировать без партнера. А вот 10 июля юморист сначала понежился на солнце в жаркий день и насладился пением цикад. Вечером Максим решил собрать овощей на ужин.

Вместе с сыном Гарри он отправился к огороду. Там они ходили среди грядок, где уже выросли зеленые кусты. Артист сразу обнаружил несколько крупных и спелых помидорок.

«Мы идем срывать помидоры! Как ты думаешь, его можно уже рвать, Гарри? Да? Какие помидоры у нас есть, ах!» — заявил он. «Так, рвем помидоры, Гарри!» — сказал Максим. «Я буду рвать морковку», — решил мальчик. «Хорошо, можно я сорву? Уже пора»«, — отметил юморист, срывая помидор. «Маковка вылезает, а сама маленькая-маленькая», — комментировал свои действия Гарри. «Ты посмотри! Вот это помидорище у нас!» — похвастался муж Пугачевой.

Поклонники восхитились тем, какие аккуратные грядки у звездной семьи. Многие также похвалили Гарри, который часто помогает папе собрать овощи и недавно даже приготовил для него салат.

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