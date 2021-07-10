«Хорошо, деревня!»: Галкин в футболке с принтом тай-дай насладился пением цикад в поле

Максим Галкин не скрывает, что всегда мечтал о замке. Когда его карьера пошла в гору, он построил роскошный дом в деревне Грязь. Артист не перестает облагораживать не только комнаты, где много мебели из настоящего дерева. Также каждый сезон он высаживает растения в саду. В этом году вместе с Лизой и Гарри юморист уже высадил семена в огороде. Также у него есть фонтан в саду и место для отдыха.

Порой вечерами Галкин любит покататься на велосипеде с сыном. А накануне дочка станцевала для родителей на террасе. Она придумала, как вальсировать без партнера. 10 июля муж Примадонны не усидел дома. Он поделился кадрами, на которых сидит посреди поля. Его волосы были расстрепаны и завились от влажности. Первые минуты он просто молчал, позируя на фоне солнце. Потом Максим стал наслаждаться жарой и пением цикад.

«Прелесть! Я не про себя. Я про погоду. Цикадки! Короче, всем привет большой! Хорошо, деревня!» — поделился он.

Поклонники заметили, что юморист облачился в футболку с модным принтом тай-дай. Многие также оценили его пышную шевелюру. «Вы сами как солнце», «Ну вот красивый же мужчина же», «Кучерявое такое солнце», «В деревне очень хорошо», «Какая у вас трава высокая», «А вы не стрижете газон или это в деревне прям?», «Как вы вписались в эти пейзажи», — прокомментировали пост подписчики.

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