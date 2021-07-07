«Волшебный ужин»: Рудковская в сказочном платье Dior c пышной юбкой произвела фурор в Париже

Жена Евгения Плющенко посетила еще одно светское мероприятие в рамках Недели моды. Ее образ произвел впечатление на поклонников.

Яна Рудковская является не только продюсером, но и известной модницей. Свой гардероб она пополняет только люксовыми нарядами и сумками, так как считает это лучшим вложением средств. Все в семье светской львицы носят брендовые наряды. А ее сын Александр с малых лет участвовал в показах мод и украшал обложки глянца. Сама блондинка любит блистать на красных дорожках и посещать театры, а также вечеринки.

Этим летом Яна возобновила свои путешествия по Европе. Она отдохнула в Сен-Тропе, а также в Монако. Теперь жена Евгения Плющенко проводит время в Париже. Каждый вечер она появляется на публике. Продюсер успела побывать на показах Dior, Chanel и Balenciaga. Она даже успела увидеть такую звезду, как модель Беллу Хадид. Для каждого выхода в свет Рудковская подбирает себе модные и женственные луки.

7 июля она отправилась на очередной светский ужин Dior. На этот раз Яна предпочла не скромничать. Она облачилась в пышное синее платье расцветки амбре. Наряд с длинной юбкой и мерцающим эффектом дополнили небольшая сумка, а также украшения с бриллиантами.

«Волшебный ужин Dior в волшебном месте, я одета в волшебное платье Dior», — поделилась звезда.

Не только друзья, но и поклонники были сражены нарядом блондинки. Она произвела настоящий фурор на светском вечере. «Как красиво», — отметила Виктория Боня. «Платье фантастическое», «Космическая фея! Яночка просто супер!», «У вас такие красивые платья! Одно краше другого», «Шикарное платье! Мне все нравится в этом фото! Все со вкусом!», «Платье просто нереальное», «Это восторг», — прокомментировали кадры подписчики.

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