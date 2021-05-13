«Стильный street style»: Стоцкая показала, с чем носить шорты-бермуды

Анастасия Стоцкая не только следит за модными трендами, но и активно использует свои знания, составляя свои образы. На этот раз артистка позировала на фото, которое разметила в Instagram в стиле спортшик. Экперт портала Teleprogramma.pro, имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что Анастасия гармонично выстроила весь образ, именно поэтому он воспринимается целостно и законченно.

«Модный и стильный street style образ в стиле спортшик. В нем и расслабленность, и динамика, и удобство, и модные тренды. Спортшик просто на пике в весенне-летнем сезоне, а удлиненные шорты — бермуды свободного кроя, просто идеально легли в этот стиль, добавив и классики, и расслабленности. Спортивную тему поддержала бейсболка, которая в топе самых модных головных уборов предстоящего лета. Рубашка надета вторым слоем, что сейчас очень модно. Очень грамотно подобраны пантолеты для прогулок по городу. Сумка-багет тоже в десятке самых модных в весенне-летнем сезоне и поддерживает классику шорт и тему шика. Ремешок из цепочки гармонично сочетается с многослойным шейным украшением из цепочек, что, кстати, тоже поддерживает общую многослойную концепцию модного аутфита. Все эти детали создают гармонию всего образа. Большую роль играет классическое бежево-черное сочетание, так любимое француженками. И отдельно хочу остановить внимание на модных имиджевых очках в легкой изящной оправе с градиентом в цвет всего образа и своей формой без четких граней, которые как бы между квадратной формой и круглых стрекоз, просто идеально завершают образ, поддерживая образ по цветовому комбинированию, по форме и по стилю. Все просто в десяточку!», — сказала Тимиряева.