Улыбка счастья: Анастасия Стоцкая привезла подросшего сына и дочку на отдых за город

Певица решила провести время с детьми в месте, где есть мини-зоопарк и «Бэмбитерапия», SPA, бассейн с подогревом.

Анастасия Стоцкая прославилась, когда приняла участие в «Фабрике звезд». Позже она спела с Филиппом Киркоровым и стала звездой мюзиклов. Певица пережила два развода. От последнего мужа Cергея Абгаряна она родила двоих детей: Александра и Веру.

Обычно Анастасия не часто посещает светские мероприятия. Свободное время она предпочитает проводить с наследниками. Этим летом певица вывезла детей за город. Девушка поделилась трогательным фото. Она запечатлелась на круглом диване с девятилетним сыном и четырехлетней дочкой. Малышка сидела в джинсах и розовой куртке, а ее брат был облачен в черный спортивный костюм. Мальчик держал сумку Louis Vuitton.

«Кто сказал, что недалеко от Москвы нельзя классно отдохнуть на европейском уровне?! Важно найти правильные места!», — отметила Стоцкая. «Очень довольны разнообразием развлечений для любого возраста и на любой вкус: боулинг, бильярд, виртуальная реальность, мини-зоопарк и „Бэмбитерапия“, SPA, бассейн на открытом воздухе с подогревом. Отлично отдохнули, выспались и провели время вместе», — поделилась она.

Поклонники в свою очередь восхитились малышами. Нашли те, кто снова увидел в них черты Киркорова. «Дочь — невероятная улыба», «А сын все таки на Фила Киркорова похож, одно лицо», «Милота», «Прелесть какая! Детки чудо, да и их мама прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

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