Победительница «Последнего героя» Надежда Ангарская: «Осталось только сняться обнаженной для мужского журнала!» 

В минувшие выходные стал известен победитель телепроекта «Последний герой. Зрители против звезд», который шел в эфире канала ТВ-3. Выиграла шоу звезда Comedy Woman Надежда Ангарская. А ведь в последнем (и не только) выпуске испытания были тяжелые с физической точки зрения, ну а психологическое давление на проекте с самого начала было колоссальным. Надежда объяснила «Телепрограмме», как ей удалось оказаться сильнее всех.

«Без спорта превращаюсь в пирожок»

— В начале проекта, когда вылетела Елена Проклова, она призналась нам, что хочет видеть победителем вас. Знали, что коллеги в вас верят?

— Я могу даже перечислить тех, кто меня поддерживал: помимо Лены Прокловой, это были Эрик Давидович, Лукерья Ильяшенко, Саша Ложкин, Михаил Еремеев и Наташа Хапугина.

— Зато Евгений Папунаишвили видел в вас не победителя, а соперника, ведь он сам хотел победить…

— Для меня конфликт с Папунаишвили стал стимулом двигаться дальше. Евгений почему-то решил, что меня надо убрать в самом начале. Я об этом узнала позже. Решила не обращать внимания, но всегда говорила: «Ребята, если я команде не нужна, то уйду». Но мне говорили: «Нет, сначала уйду я, а ты, Ангарская, должна остаться».

— Вы на днях опубликовали в соцсетях цитату Эйнштейна: «Игра — высшая форма исследования». Какой урок вы вынесли после этого исследования?

— Поняла, что многое могу. Особенно ценна эта вера в свои силы сейчас, когда мы находимся в условиях изоляции и стресса. Конечно, на острове не было мыслей о том, где достать деньги, но были другие испытания. Мы способны на большее, чем думаем. Надо быть терпимее, нельзя сразу показывать эмоции — их нужно гасить, чтобы спокойно переосмыслить факты и события.

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— С чем сравнимы ощущения, которые вы испытали, победив в проекте?

— Я не особо верила в победу, поэтому сравню с шоковым состоянием. Первая мысль: «Как такое могло случиться?!»

Наверное, могу сравнить эмоции с теми, что были при рождении ребенка. Только сейчас я его вынашивала всего полтора месяца!

— Вы физически всегда были сильны? Ведь испытания были не для слабаков… Или силу дали эмоции и стресс?

— Может быть, но выше головы не прыгнешь. Если бы я усиленно не занималась спортом последние два года, то вряд ли был бы такой результат. Без спорта я превращаюсь в пирожок или ватрушку, поэтому занимаюсь давно. Раньше у меня был тренер-женщина, потом я родила и какое-то время не занималась, а два года назад взялась за себя и тренировалась с инструктором-мужчиной. А когда узнала, что еду на «Последний герой», то за месяц до вылета сама подобрала комплекс упражнений на выносливость.

— Сколько вы сбросили на острове?

— Десять килограммов. Мне стали писать в Инстаграме: мол, так мало похудела — наверное, вас там тайно кормили. Не кормили! У меня особенность организма такая — на голоде я не худею.

«35 лет, женат не был, детей нет.. .Т аких избегаю!»

— У вас в соцсетях впервые хейтеры появились. Переживаете?

— Значит, появился дополнительный интерес ко мне. Пусть пишут! Я к этому отношусь с улыбкой. Написали гадость — значит, кого-то зацепило. Круто! Осталось сняться в обнаженном виде для мужского журнала, чтобы всех до конца «разочаровать». Во время проекта у каждого из участников появились сторонники, которые не только здоровую критику стали писать в адрес их соперников. Я не стала удалять из подписчиков тех, кто обзывал меня. Они ведь просто хотят привлечения внимания к себе. Зато появились новые поклонники. К примеру, подписчица пишет: «Мой муж вас терпеть не мог в КВН и в Comedy Woman, а после «Последнего героя» стал уважать!»

— Самый трогательный момент в шоу стал эпизод, когда на остров сюрпризом прилетела ваша мама и привезла Давида. Вашему сыну всего четыре годика — было видно, что он засмущался. Но как мама, пожилой человек, решилась на такой перелет (съемки проходили на Филиппинах. — Ред.)?

— Хейтеры даже Давида зацепили: мол, слабо радовался встрече со мной — значит, плохая мать, редко сына видит. У нас просто ребенок на публике стесняется проявлять эмоции, он скромный. Под камерами, в присутствии толпы посторонних людей засмущался — это вполне естественно. Поступок мамы, которая боится летать, но решилась поддержать меня, вызвал не просто слезы, а бурю эмоций. У меня к тому моменту были уже «севшие батарейки», поэтому встреча с мамой стала встряска, помогла продолжить борьбу. Когда не оставалось сил на испытаниях, я себе говорила: мама прилетела, а ты не можешь ступеньку перешагнуть!

— Поклонников мужского пола у вас больше стало после того, как вы показали свой характер на экране?

— Прибавилось! Теперь пишут в Инстаграме в соответствии с новым трендом: «В это тяжелое время выходите за меня замуж…»

— Кстати, о знакомствах и кавалерах: многие сейчас знакомятся в приложении Tinder…

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— Я только полгода назад узнала от подруги о его существовании. Сама не пользуюсь. Знакомиться на самом деле негде — на работе один и тот же круг общения. Поэтому у меня остаются социальные сети, мой Инстаграм. Но если мне пишет мужчина, которому 35 и который еще не был женат и у него нет детей, у меня возникает вопрос: почему? А если в 47 он ни разу не был женат, то вопроса уже четыре. Таких избегаю! Думаю, что моим избранником станет мужчина немного моложе меня, русский, со схожими интересами и взглядами на жизнь.

— Чем занимаетесь на карантине?

— Записала песню вчера по мотивам «Последнего героя». Начинаем снимать клип с соблюдением всех мер предосторожности. Гастроли, спектакли, концерты, выступления с Comedy Woman перенесли. Сейчас живу на деньги, которые заработала до того, как все случилось.