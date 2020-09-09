«Переписывались три месяца»: Ангарская рассказала о знакомстве в Сети с иорданским экс-мужем

Потом, по словам звезды Comedy Woman, ее жизнь превратилась в кошмар.

Актриса шоу Comedy Woman Надежда Ангарская в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» дала откровенное интервью, в котором рассказала о виртуальном знакомстве с экс-супругом, своей семейной жизни с ним и тирании, которую ей пришлось пережить.

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Житель Аммана, столицы Иордании, Раед Бани впервые увидел свою избранницу на одном из музыкальных сайтов, нашел ее во «ВКонтакте» и попытался познакомиться. Вначале Надежда игнорировала его сообщения, а потом решила ответить…

«Переписывались три месяца, созванивались в WhatsApp, но было очень трудно его понимать, он плохо говорил по-английски», — рассказала Ангарская.

После столь скорого знакомства звезда решила приехать к жениху. Мужчина очаровал ее привлекательной внешностью, своими манерами и обходительностью. Артистка призналась, что влюбилась в него по уши. Уже через три дня он познакомил ее с родителями.

Сложности появились потом, когда Раед приехал к ней в Москву и начались семейные будни. Араб нигде не работал, сидел дома и изводил ее ревностью.

«Это был вынос мозга ежедневно, по кусочку. Раз в неделю – стабильно скандал, я прямо ждала. Мне казалось, что это у него зависит от лунного цикла. Я ему советовала к врачу обратиться, потому что это невозможно. Он мог ночью меня разбудить и спросить, что за фото у меня в Instagram. А там просто я сижу на лестнице в кофте, все закрыто, но босые ноги. Это что? Вот с этого я просто упала», — поведала артистка.

Пять лет она терпела допросы и ссоры с мужем, с ужасом думая о них каждый раз, возвращаясь с работы. Неулаженная личная жизнь стала сказываться на карьере – Надежда никак не могла расслабиться даже на сцене, а обиды на мужа стала «заедать». Но потом поняла — так продолжаться больше не может, она разрушает себя и подала на развод. Оскорбленный мужчина сразу же ушел от нее с чемоданом, но остался жить в Москве.

Супруги уже два года не живут вместе, но Бани до сих пор не выносит присутствия мужчин в жизни Ангарской. Актриса не препятствует общению экс-благоверного с сыном Давидом, считая, что мальчик не должен страдать из-за их расставания.