Стройнит и не делает вульгарной: Рудковская предстала в комплекте с леопардовым принтом, который советовала Хромченко

Светская львица давно стала иконой моды и следит за тем, чтобы в ее гардеробе были только актуальные тренды.

Продюсер Яна Рудковская улетела на Неделю моды в Париж, где ежедневно становится желанной гостьей модных показов ведущих мировых фэшн-брендов. Светская львица давно держит руку на пульсе актуальных трендов, стараясь пополнять свой гардероб в соответствии с тенденциями, за что признана экспертом по стилю Александром Васильевым иконой моды.

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Даже в быту светская львица старается выглядеть фэшн-дивой. Для демонстрации своего гостиничного номера в парижском роскошном отеле Рудковская облачилась в модный комплект в пижамном стиле с актуальным леопардовым принтом.

Именно такую расцветку настоятельно рекомендовала стилист Эвелина Хромченко – именно эти «хищные» пятнышки не делают их обладательницу вульгарной и визуально стройнят.

«Благородный леопард, который ни одну женщину не продемонстрирует в вульгарном виде. Леопард такого типа, даже на весьма репрезентативных красотках с формами, как наша героиня, должен быть более графичным и менее реальным. Почувствуйте разницу, женщины! Любите леопард? Носите его! Но убейте «леоперда» в своем гардеробе», — ранее мы приводили слова Хромченко относительно современного «хищного» принта.

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