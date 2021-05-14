«Икона моды – Яна Рудковская»: фэшн-эксперт Александр Васильев назвал звезд, которые хорошо одеваются

Телеведущий и историк моды Александр Васильев в интервью Надежде Стрелец на канале «Стрелец-молодец» рассказал не только о трендах в моде ближайшего десятилетия, но и коснулся других вопросов. В частности, ведущая поинтересовалась у гостя, кого он считает иконой стиля в России.

Васильев без капли сомнения назвал имя актрисы Ренаты Литвиновой в ряду Жаклин Кеннеди, Греты Гарбо, Дианы Спенсер.

«Она одна, но на такую огромную страну. Это хороший знак и плохой», — заметил эксперт. И подчеркнул: «Икона стиля, а не икона моды, это разные вещи! «Икона моды – Яна Рудковская. Потому что она очень следит».

Вместе с тем, по просьбе ведущей Васильев продолжил перечислять отечественных селебрити, которые, на его взгляд, хорошо одеваются. Эксперт признался, что следит за каждой красной дорожкой в стране, и образы многих наших актрис стали «много лучше, чем то безобразие, которое было в 2000-2010 годах».

Ведущая произнесла имена Ксении Собчак, Паулины Андреевой и Светланы Бондарчук. Васильев продолжил список:

«Софья Эрнст, которую сейчас очень многие обсуждают, Кети Топурия – куча разных певиц и артисток», — произнес Васильев. И добавил: «Потрясающая Зиверт – вот вам пример!».

Васильев сегодня поменял мнение насчет вкуса в одежде у многих наших знаменитостей. В прежние времена он часто критиковал их умение одеваться, сейчас же убежден, что российские звезды выглядят намного лучше их голливудских коллег.

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