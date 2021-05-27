Хромченко посоветовала стройнящий леопардовый комплект для дам с формами

Стилисты «Модного приговора» подобрали для пышной дамы, которая обожала яркие и броские наряды, брючный комплект леопардовой расцветки с жакетом актуального оттенка омлета. И, хотя он имел вполне осязаемый «звериный характер», выглядел на даме весьма благородно.

Кроме того, широкие брюки и топ спрятали под собой все лишнее, а жакет создал вертикальные линии, которые вытянули силуэт, сделав его более стройным. Это заметил Александр Васильев. А Эвелина Хромченко прокомментировала анималистичный рисунок костюма, который далеко не всегда выглядит на женщинах достойно.

«Сегодняшний эксперимент демонстрирует прекрасную разницу между леопёрдом и леопардом. Наши стилисты продемонстрировали, как выглядит благородный леопард, который ни одну женщину не продемонстрирует в вульгарном виде. Леопард такого типа, даже на весьма репрезентативных красотках с формами, как наша героиня, должен быть более графичным и менее реальным. Почувствуйте разницу, женщины! Любите леопард? Носите его! Но убейте леопёрда в своем гардеробе», — высказалась ведущая Первого канала.

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