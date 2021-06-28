С королевским шлейфом: Нетребко в струящемся платье и золотистой накидке вышла на сцену

За жизнью звезды мировой оперы Анны Нетребко только онлайн следят 700 тысяч поклонников. И знаменитая артистка с удовольствием удовлетворяет их любопытство. На страницах своего виртуального дневника певица рассказывает о путешествиях, делится мыслями и впечатлениями, а также показывает закулисье оперной сцены и свои концертные наряды.

Накануне знаменитость блистала на сцене оперного театра Флоренции. Дива поднималась на подмостки несколько раз, меняя свои роскошные наряды и радуя местную публику не только своим непревзойденным вокалом, но и красотой одеяний. Один из образов певица показала во всем великолепии — платье в пол с длинными рукавами-шлейфом.

Нежно-голубое платье с цветочным принтом серебристых оттенков было украшено шлейфом с блестящим подкладом. При каждом движении певицы наряд развевался и струился, приводя в восторг зрительный зал.

О другом наряде, кстати, тоже в голубой расцветке, мы рассказывали ранее. Все свои концертные платья Анна Нетребко шьет на заказ, и их у нее несколько сотен.

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