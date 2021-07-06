«Затеяли игру в экранизацию»: в Москве стартовали съемки фильма «Воланд»

В Москве стартовали съемки фильма «Воланд» — новой масштабной картины по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Как уже известно, главные роли исполняют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В актерской составе также значатся Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Яна Сексте и другие.

Создатели картины поделились информацией, что, кроме Москвы, съемки состоятся еще в Санкт-Петербурге и на Мальте. Киношники планируют работать до конца октября. Релиз картины намечен на конец 2022 года. А пока появились первые фото со съемочной площадки.

Продюсеры картины уверяют, что зрителей ждет грандиозное шоу, которое понравится и молодой аудитории, и старшему поколению, а также преданным поклонникам книги Булгакова.

«Мастер и Маргарита» — одно из самых культовых произведений, и каждый из почитателей романа, конечно же, лучше знает и понимает, какой должна быть его экранизация. И мы нашли решение — затеяли своего рода игру в экранизацию, в путешествие словно бы между страницами романа, где спрятаны самые смелые и неожиданные фантазии на его тему. Очень хочется надеяться, что на экране из такого параллельного пространства романа родится яркое, парадоксальное и увлекательное зрелище», — говорит продюсер Игорь Толстунов.

Напомним, что «Воланд» не будет являться точной экранизацией романа. По сюжету фильма, известный писатель оказывается в центре литературного скандала, и вчерашние друзья и коллеги бросают его. В этот печальный момент своей карьеры он встречает свою новую музу — Маргариту. Она вдохновляет мужчину на написание нового романа, персонажами которого, автор делает людей из своего окружения, а главным героем — загадочного иностранца Воланда. Но чем больше писатель погружается в новый текст, тем меньше начинает отличать реальность от вымысла.

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