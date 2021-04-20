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«Мастер и Маргарита» по-новому: летом 2021 года стартуют съемки фильма «Воланд»

В проекте заняты создатели картины «Серебряные коньки».

«Мастер и Маргарита» по-новому: летом 2021 года стартуют съемки фильма «Воланд»
«Мастер и Маргарита» экранизировалась уже много раз, но каждое новое поколение требует свою адаптацию романа. Фото: Russian Look

Российских зрителей ожидает новая встреча с булгаковскими героями. Летом 2021 года начнутся съемки художественного фильма «Воланд», по мотивам романа «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кинокомпанию «Марс Медиа».

Режиссером выступит Михаил Локшин, снявший «Серебряные коньки». Он же создаст сценарий в паре с автором сериала «Эпидемия» Романом Кантором. Этот проект должен был стартовать еще в прошлом году, но планам киношников помешала пандемия. Создатели картины обещают представить зрителям новый взгляд на культовое произведение Булгакова. Чтобы вложить в один фильм всю сложную структуру романа, им понадобится неординарный подход, который уже найден.

Съемки будут идти с июля и до конца текущего года, а в прокат «Воланд» выйдет в конце 2022-го. Актерский состав проекта пока не разглашается.

Напомним, что отечественный кинематограф экранизировал «Мастера и Маргариту» уже пять раз. Последней была телеверсия Владимира Бортко 2005 года.

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«Мастер и Маргарита»ВоландМихаил Булгаковсъемки кинофильм «Воланд»экранизация романа