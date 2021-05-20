Названы новые Мастер и Маргарита, которые появятся в отечественном фильме «Воланд»

Создатели нового фильма «Воланд» по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Булгакова объявили имена актеров, которые сыграют в картине. Евгению Цыганову досталась роль Мастера, а его возлюбленной станет Юлия Снигирь. Актерская пара впервые будет работать в одном проекте, но им досталось изобразить на экране одну из самых пронзительных историй любви в отечественной литературе.

«Образ Мастера у каждого свой, и создать тот образ, который бы убедил и удовлетворил всех, невозможно. Но я надеюсь, что мы с авторами фильма пойдем не по пути лубочной иллюстрации. Мне очень нравится сценарная задумка и выбор режиссера, — говорит Цыганов, добавляя, что на сегодняшний день нет ни одной экранизации данного произведения, которая нравилась бы лично ему. «С большим трепетом отношусь к этому роману и знаю его наизусть. Пробы на роль Маргариты шли долго, я для себя решила – будет так, как должно быть, – и вот я здесь, — добавила Снигирь. — Надеюсь, что дух Булгакова будет нам благоволить».

Известно, что съемки «Воланда» начнутся в июле, а в прокат картина выйдет в конце 2022 года.

Сюжет фильма несколько отойдет от романа. Действие также развернется в Москве 30-х годов, вот только главный герой-писатель предстанет перед зрителями на взлете своей карьеры и внезапно окажется в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе сняли с репертуара, а коллеги демонстративно избегают встречи с ним. Став изгоем в обществе, он вдруг знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой Мастер берется за новый роман, где описывает людей из своего окружения, а главным героем делает Воланда — загадочного иностранца, с которым познакомился недавно. Писатель уходит с головой в мир своего произведения и постепенно перестает понимать, где реальность, а где вымысел.

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