Ляйсан Утяшева в жакете оверсайз и шортах-бермудах трендового цвета отметила 36-летие с мужем

Телеведущая в особенный день повторила образ Ксении Собчак. Она устроила праздник на природе у реки, где собрала гостей.

Ляйсан Утяшева давно знакома публике, так как с малых лет занималась гимнастикой и стала обладательницей Кубка мира. Однако она ушла из большого спорта из-за травм. Теперь девушка строит карьеру на телевидении. Она была бессменной ведущей шоу «Танцы». Спортсменка легко находит общий язык с людьми. Теперь она ведет свое шоу для YouTube-канала. Девушка при это успевает быть с мужем Павлом Волей и заботиться о детях— Тимофее и Софии.

28 июня Ляйсан отмечает свой день рождения. Супруг еще ночью поздравил ее и подарил роскошный букет алых роз. А утром дочка для нее накрыла стол. Весь день экс-гимнастка принимала поздравления. А вечером она собрала родных и друзей на празднике, который устроила за городом, на природе у реки. Под шатром разместились столы с изысканной едой.

Утяшева облачилась в модный костюм. Она отметилась в жакете оверсайз и шортах-бермудах канареечного цвета. Такой наряд есть у Ксении Собчак. Только спортсменка его разбавила блузкой из черного шифона и лоферами.

Она закружилась в объятиях Воли. А потом девушка стала разбирать первые подарки. Она пришла в восторг от жакете с леопардовым принтом и мини-сумки Dior. Телеведущая давно пополняет гардероб стильными обновками и не жалеет денег на люксовые бренды, поэтому друзья знают, чем ее порадовать. Напомним, что в прошлом году в честь юбилее она потратила около миллиона рублей на вечеринку. 36-летие, по всей видимости, она решила отметить скромнее.

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