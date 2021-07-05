«Были в очень хороших отношениях»: Немоляева тяжело переживает смерть Меньшова

Владимир Меньшов является одним из самых известных режиссеров. Он даже был лауреатом американской премии «Оскар» в за фильм «Москва слезам не верит». Публика давно полюбила его работы. Однако 5 июля стало известно, что он умер в одной из столичных больниц. Как оказалось, у 81-летнего артиста была двухсторонняя пневмония. Он не справился с последствиями коронавируса. Его дочка Юлия Меньшова не нашла слов, чтобы выразить свою боль.

«Все. Все… все…» — написала она.

В светском обществе многие поражены случившемся. Певица Валерия была с ним знакома.

«Бесконечно печально. Мои глубочайшие соболезнования всем родным и близким», — отметила артистка.

Глубоко поражена смертью Меньшова Светлана Немоляева. Она не стала скрывать, что хорошо с ним общалась. Тем более, что их дети учились на одном курсе в театральном вузе.

«Какой ужас! Я очень сожалею о его уходе. Не сказать, что мы дружили, но мы приятельствовали, были в очень хороших отношениях, относились к нему с огромным уважением. К нему, к его таланту, к его семье», — заявила актриса.

Она подчеркнула, что режиссер и его работы никогда не покинут зрительские сердца. Немоляева и сама любит фильмы, которые он снимал.

«Его картины незабываемы, он вошел в историю советского и российского кино. Утрата очень большая, это человек большого таланта, большого чувства юмора, при этом человек серьезный. Я приношу глубочайшие соболезнования его семье», — добавила актриса, пишет Пятый канал.

Добавим, что звезда фильмов «Любовь и голуби», «Шырли-мырли» Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата прощания будет сообщена дополнительно.

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