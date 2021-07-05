Леди в черном: Шубская вслед за Утяшевой и Красновой вышла в свет в платье-комбинации

Бельевой стиль — настоящее спасение для модниц в жаркое время года. Майки на тонких бретелях и свободные шортики, костюмы пижамного фасона и культовые платья-комбинации — эти и многие другие варианты давно обосновались во многих гардеробах. Но стилист Эвелина Хромченко предупреждает:: закупаться «сорочками на выход» уже не стоит, они отходят на второй план.

В нынешнем сезоне модно сопровождать комбинацию объемными вещами вроде кардиганов, футболок или жакетов, без них платье уже не носят. И модель Алена Краснова это знает, потому что накануне в Сочи пошла прогуляться в белом мини-платье и фисташковом жакете поверх него.

А вот спортсменка Ляйсан Утяшева решила обойтись только одним платьем. Как и жена хоккеиста Александра Овечкина, Анастасия. Девушка примерила монохромный черный аутфит, составив его из длинного платья-комбинации, витых босоножек и сумочки-седло Dior.

Смотрите также