Так уже не носят: Утяшева в фиолетовом платье-комбинации длины мидакси покрасовалась перед камерой

Сейчас гимнастка Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей переживают не самые легкие времена – в их особняке полным ходом идет ремонт. Доведенные до предела звуками дрели и молотков, супруги решили на время пожить в гостинице и перебрались в самый центр города, в номер с видом на Кремль. Об этом рассказала сама спортсменка у себя в микроблоге.

В гостиницу Утяшева приехала в фиолетовом платье-комбинации длины мидакси – средней между миди и макси. Правда, так модницы этот элемент гардероба уже давно не носят. Бельевой стиль по-прежнему актуален, только вот само платье Эвелина Хромченко ранее рекомендовала не носить соло – это прошлый век.

Поскольку платья-комбинации очень полюбились модницам и наводнили собой их гардеробы, резко от них отказаться вряд ли получится. Поэтому Хромченко советует обыгрывать «сорочку» дополнительными вещами – рубашкой, футболкой, жакетом или кардиганом. «Любая объемная трикотажная вещь, которая есть у вас в гардеробе», — настаивает стилист.

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Ранее мы рассказывали, как знаменитая гимнастка отметила свой 36-й день рождения. Устраивать пышных торжеств, как в прошлом году, звезда не стала, ограничившись пикником для близких за городом.

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