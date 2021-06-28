«Замечательный человек»: Проклова призналась, что простила мужчину, который домогался ее

По словам актрисы, ее обидчик просто был болен.

Весной 2021 года известная актриса Елена Проклова «взорвала» медиапространство признанием о том, что в юности подверглась сексуальным домогательствам со стороны взрослого актера. Имя обидчика 67-летняя артистка не назвала, но ее откровения спровоцировали горячую полемику, которая колебалась от поддержки женщины до ее осуждения.

В новом интервью, Елена Игоревна призналась, что ее признание никак не повлияло на профессиональную деятельность, а сама она решилась открыться не ради хайпа, а чтобы поднять очень важную проблему и, возможно, спасти кого-то от подобных историй.

«Мне уже столько лет, что я сама решаю, что мне рассказывать и чем делиться. Я с огромным уважением отношусь к этому человеку (обидчику актрисы. — Прим. авт.) и искренне считаю, что он был болен, и ему требовалась медицинская помощь», — заявила Проклова изданию «СтарХит».

Журналисты снова попросили женщину назвать имя того самого мужчины, но она ответила, что никогда этого не сделает, так как не видит в этом смысла. По ее словам, данный человек сделал в своей жизни и много хорошего. Тогда актрису спросили, простила ли она его.

«Конечно! Еще раз скажу, что это замечательный человек, у которого была своя беда. Такими случаями должны заниматься медики», — ответила Елена Игоревна.

В интервью женщина несколько раз отметила, что это очень непростая ситуация, но она не считает, что люди должны постоянно врать о том, какие они «белые и пушистые».

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