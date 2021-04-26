«Говорить об этом неприлично»: Поргина высказалась о скандальном интервью Прокловой о домогательствах

В интервью программе «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой актриса Елена Проклова рассказала, что в пятнадцатилетнем возрасте ее пытался соблазнить один известный актер, который был намного старше Елены. При этом сама Проклова призналась, что тоже была влюблена в этого мужчину. В свою очередь, он пообещал, что подготовит ее к поступлению во МХАТ, а после съемочного процесса увез в лес читать басню…

Проклова не назвала имени актера. Но в тусовке возникло предположение, что это мог быть Олег Табаков. Потому что в 15 лет Елена Проклова снималась вместе с Олегом Павловичем в фильме «Гори, гори, моя звезда» режиссера Александра Митты. И в одном из своих интервью признавалась, что была влюблена в него.

Актрисе Людмиле Поргиной неоднократно приходилось бывать на месте коллеги по цеху. Ей периодически, но в более деликатной форме, рассказывали о романах ее мужа Николая Караченцова – то с певицей Азизой, то с бывшей балериной Кировского театра Еленой Дмитриевой – уже после его ухода из жизни. Поэтому она понимает вдову Олега Табакова как никто другой…

Какой бы совет Людмила Поргина дала бы Марине Зудиной? И как прокомментирует воспоминания Елены Прокловой? С этими вопросами Teleprogramma.pro и обратилась к актрисе.

«Это сложный вопрос. Если к Елене действительно приставали, она бы могла рассказать об этом директору картины или руководству «Мосфильма», позвать своего папу, поставить этого актера на место, — говорит Людмила Поргина. — С другой стороны, я считаю, что вообще незачем говорить на эти темы: о своих любовниках, от кого ты была беременна, с кем спала, за кого хотела выйти замуж. Это все не имеет к творчеству никакого отношения. Интересен только творческий путь артиста. А подобные тенденции — обсуждать личную жизнь — пришли с Запада. Это пошло и несерьезно. А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично. Но уже как Бог рассудит…»

— Вы как супруга великого Николая Караченцова, наверняка, не раз сталкивались с подобными историями…

— Конечно, да. Говорили, что любовницей Николая была балерина Дмитриева, которая сейчас живет в Париже. Такие темы не достойны и телевидения, не надо ничего этого показывать. Иногда ко мне подходят люди со словами: «Ну, скажите, там, на телевидении, что нам неинтересно, кто, с кем и от кого?» Хочется говорить о душе, тем более сейчас тяжелый период. Люди болеют, умирают, дети занимаются онлайн. У многих развилась депрессия, нужно поддержать людей, дать им надежду и духовные силы. Тогда они молятся, обращаются к Богу.

— А какой совет вы бы дали Марине Зудиной?

— Не реагировать на это. Сейчас эту ситуацию все будут обсуждать. Марина воспитывает двух чудесных детей и не нужно в этом пачкаться. Человека нет, уже ничего не докажешь. Это все равно что ловить черную кошку в темной комнате. Хочется просто сказать: давайте думать о духовном. Многие ошибаются, что вполне естественно. Безгрешен только Бог и нужно уметь прощать.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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