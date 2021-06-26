Сразу вспомнилась Махидевран: Пелин Карахан поделилась редким фото с Нур Феттахоглу вне съемок

Актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» в обычной жизни прекрасно ладят между собой.

Пелин Карахан на личной страничке в Instagram поделилась редким памятным снимком с Нур Феттахоглу. Обе актрисы снимались в турецком сериале «Великолепный век» и отношения у их персонажей, мягко говоря, были не самыми лучшими. Однако в реальной жизни все совсем по-другому. Звезды прекрасно ладят между собой. Так, Мерьем Узерли близко общается с Озаном Гювеном (Рустем паша), братья-соперники Арас Булут Ийнемли (шехзаде Баязид) сдружился с Энгином Озтюрком (шехзаде Селим). И вообще они называют друг друга братьями. Джансу Дере (персиянка Фирузе) тесно общается с Сельмой Эргеч (Хатидже султан).

На фото с Нур Феттахоглу Пелин предстала вне съемочной площадки. Обе актрисы позировали в обычных нарядах, а не в кафтанах, диадемах и роскошных драгоценностях, которые так любили представители Османской династии.

«Оу, а Хюррем султан бы такую дружбу одобрила?», «Забавно! В сериале совсем не ладили — ведь Михримах была дочкой Хюррем султан, а Махидевран главной супругой падишаха. Пока не появилась эта русская наложница», «Ну сериал-сериалом, а в жизни-то все по-другому», «Сразу вспомнилась Махидевран султан, ну и конечно же, Луноликая дочь султана Сулеймана», — пишут фолловеры.

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