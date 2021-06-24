Из рыженькой в блондинку: Пелин Карахан вслед за Мерьем Узерли перекрасилась локоны в светлый оттенок

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» в очередной раз поэкспериментировала с имиджем.

Пелин Карахан ради съемок в новом сериале кардинально сменила имидж. Тогда экранная дочь Халита Эргенча перекрасилась в рыжий. И стала напоминать поклонникам образ Хюррем султан. Однако на свежих снимках в Instagram партнерша Бурака Озчивита позировала уже с новой прической. Стилисты уложили пышные локоны Пелин в элегантную прическу, придав им блеска. Прямые локоны переливались расплавленным золотом.

Актриса из турецкого сериала «Великолепной век», которую многие фанаты запомнили шатенкой с длинными волосами, неожиданно предстала с локонами под блонд. Такой оттенок, надо отдать должное, омолодил и придал образу девушки свежести.

«От нашей Михримах не осталось и следа», «Так странно видеть ее блондинкой», «Очень идет! Сразу стала моложе», «Какая она красавица, улыбка, брови, глаза — все идеально», «Интересно, какой она будет, если перекрасить локоны в темный — в жгучую брюнетку», «Такая светленькая, сложно поверить, что она турчанка — больше европейская внешность!» — написали фолловеры.

Ранее к светлому оттенку волос вернулась и Мерьем Узерли, которая после съемок в «Великолепном веке» успела побывать и блондинкой, и брюнеткой, и шатенкой. Сейчас у актрисы медово-пшеничный цвет локонов.

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