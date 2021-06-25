Сказочке конец: Ксения Бородина подала заявление в суд на развод с Курбаном Омаровым

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и отец ее дочери Теоны Курбан Омаров разводятся. Звезда экрана уже подала соответствующее заявление в суд. Паре не удалось сохранить брак.

Стоит напомнить, что разговоры о возникших сложностях в отношениях супругов появились больше месяца назад. Они начались, когда Ксения и Курбан предпочли отдыхать отдельно друг от друга в Дубае. Бородина разместилась в отеле с дочками и мамой, а Омаров – с сыном Омаром.

Пара перестала появляться вместе в обществе и в микроблогах друг друга. Курбан Омаров съехал из особняка жены и не был на дне рождения старшей дочери Бородиной Маруси. Зато мужчину видели в обществе бывших участниц «Дома-2», сначала Леры Фрост, а потом еще Таты Блюменкранц.

Лера Фрост, общаясь с подписчиками, подтвердила, что Курбан Омаров и Ксения Бородина расстались. Озвучила она и причину конфликтов в семье. По словам Леры, Курбан устал от патологической ревности жены.

Примечательно, что третьего июля у супругов годовщина свадьбы – шесть лет совместной жизни. По иронии судьбы, Бородина подала на развод, о чем сообщил Super.ru, практически в канун чугунной свадьбы.

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