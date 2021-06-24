Не грустит одна: Бородина без Омарова после «Жары» отправилась петь в караоке хиты Успенской

Телеведущая Ксения Бородина появилась на фестивале «Жара» без своего второго мужа, бизнесмена Курбана Омарова. По слухам, парочка уже несколько месяцев не живет вместе. В зале ведущая проекта «Дом-2» отдыхала в обществе давней подруги по телепроекту Ольги Орловой, подруги Инны Жирковой и ее мужа, футболиста сборной России Юрия Жиркова.

Многие из присутствующих обратили внимание, что Ксения Бородина много фотографировалась, секретничала с подружками, а ближе к полуночи отправилась не домой, а петь в караоке.

Любопытно, что в репертуаре звезды преобладали хиты «королевы русского шансона» Любови Успенской. В частности, она исполнила знаменитую композицию певицы «К единственному, нежному», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Курбан Омаров сейчас живет в Подмосковье, вдали от семьи. При этом за последнее время ему приписывали уже сразу несколько романов с бывшими звездами проекта «Дом-2».

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