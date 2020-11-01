Тренд сезона – клетка виши: Хромченко посоветовала женщинам обратить на нее внимание

Модный эксперт заметила, что она одновременно делает образ и ярким, и простым.

Клетка уже несколько лет не собирается покидать гардеробов модниц, лишь периодически модифицируясь и предлагая новые формы и сочетания. В этом году особенно популярной стала двухцветная клетка виши.

Стильный комплект с юбкой, сшитой из ткани, украшенной актуальным принтом, представили на «Модном приговоре» (Первый канал).

«В этом сезоне клетка виши радует и бодрит. Она немедленно вносит в ваш наряд не только яркость, но и определенную демократичность, потому что клетка виши, несмотря на свой контраст, яркость и привлекательность, это все-таки прерогатива очень простого решения. Деревенская скатерть всегда останется деревенской скатерью», — прокомментировала аутфит Эвелина Хромченко.

Она рекомендовала всем женщинам, которые неравнодушны к клетчатым нарядам присмотреться к одежде в клетку виши. По ее словам, многие модельеры с именем уже давно оценили этот стильный рисунок.