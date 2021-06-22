Отдых по-простому: Боярская в кружевном наряде устроила велопрогулку по деревенским улочкам

Елизавета Боярская показала, как она отдыхает в свободное от работы время – дочь народного артиста просто садится на велосипед и катается по деревенским улочкам. Актриса не скрывает, что предпочитает простые развлечения, доступные для каждого россиянина, благо у ее семьи есть загородная дача, где любят собираться все представители знаменитой фамилии.

На обнародованных в Сети кадрах Елизавета предстает без укладки, с легким, едва заметным макияжем в черном кружевном облачении, которое выглядит на ней очень женственно. Ведь еще Эвелина Хромченко советовала обращать внимание на подобные ажурные наряды, которые сейчас крайне актуальны.

Во время своего сельского променада Боярская рассказала, что этот день в Санкт-Петербурге особенной – он самый длинный в году, при этом ночь самая короткая. Именно поэтому практически в полночь на улице светло. Отметим, что ее отцу Михаилу Боярскому в этот момент тоже было не до сна – он болел за Россию на Евро-2020. Однако наша команда проиграла Дании со счетом 1:4.

«Представляете, если бы наши выиграли чемпионат? Развитие футбола бы прекратилось в нашей стране окончательно и бесповоротно», — прокомментировал он матч на шоу «Вечерний Ургант», назвав его все-таки «печальным событием».

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