«Будем начинать с нуля»: Боярский прокомментировал поражение сборной России по футболу

Михаил Боярский на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала прокомментировал поражение сборной России от Дании в заключительном матче группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4.

«Конечно, печальное событие. Но, вы знаете, есть такая песня: «Это очень хорошо, это очень хорошо, что пока нам плохо!» Представляете, если бы наши выиграли чемпионат? Развитие футбола бы прекратилось в нашей стране окончательно и бесповоротно. Будем начинать с нуля, с детей, с малышей, которыми будут руководить Медведев, Аршавин. Они вырастут через 20 лет и завоюют все призы мира. Или падишах, или ишак!», — высказался народный артист.

Иван Ургант напомнил актеру, что тот обещал съесть свою шляпу, если Россия выиграет чемпионат. Михаил Сергеевич ответил, что он постоянно это делает.

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