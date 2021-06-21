А мама спела: дочка Валерии в мини-платье с воротником «Клодин» отметила 28-летие с родными

Анна Шульгина отказалась от вечеринки и провела день с мамой, Иосифом Пригожиным и другими близкими, устроив праздничный обед.

Валерия в свои 53 года может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Не удивительно, что даже муж Иосиф Пригожин с трудом называет ее бабушкой. Хотя в начале этого года у ее сына Арсения и невестки Лианы родилась дочка Селин. Это первая внучка артистки. Еще один сын звезды Артемий женат, но детей заводить не торопится. А вот дочка Анна Шульгина увлечена музыкой, но мечтает о большой любви.

21 июня девушка отметила свой день рождения. С утра ее поздравила и мама и Иосиф Пригожин. А позже вся семья собралась за столом. Анна, которая многим известна под псевдонимом Шена, устроила праздничный обед. В честь 28-летия она облачилась в мини-платье в цветочек с модным воротником «Клодин». Именинница подчеркнула свою стройную фигуру и длинные ноги. Босоножки с мехом дополнили лук. Она выглядела счастливой, когда мама спела для нее песню. Большой торт с ягодами стал главным угощением.

«Большую вечеринку отменили, решили просто пообедать с семьей», — пояснила Валерия.

Дочка артистки была рада видеть родных, она даже сделала несколько фото с женой своего брата Арсения. Присутствовала на застолье и бабушка именинницы. Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. «Как похожа на маму», «Роскошная девушка», «Очень стильная», «Летняя красотка», «Прекрасно выглядит», «Просто несравненная Анечка», «Мамина копия, яблочко не далеко укатилось», «Красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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