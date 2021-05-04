Голубоглазая кроха: Арсений Шульгин запечатлелся с четырехмесячной внучкой Валерии в парке

3 мая сын певицы покрестил свою наследницу. После праздничного обеда он провел время с женой и ребенком на Воробьевых горах.

Валерия воспитала дочку Анну и сыновей Артемия и Арсения. Теперь ее наследники живут самостоятельно. Более того, в прошлом году младший сын певицы женился на своей избраннице Лиане и вскоре подарил маме первую внучку. Кроха получила необычное имя Селин. Первый месяц артистка была занята, поэтому редко приходила в гости, но теперь она регулярно видится с наследником, невесткой и внучкой.

3 мая Арсений Шульгин решил крестить дочку. В одном из столичных храмов было проведено таинство. Пара по такому случаю устроила праздничный обед, на котором появились Валерия и Иосиф Пригожин. Они вручили молодым подарки — украшение Tiffany и набор Cartier.

Уже потом Арсений отправился к Воробьевым горам, чтобы погулять с наследницей в парке. Он запечатлел, как его жена в клетчатом тренче Burberry и белых лоферах катит коляску по тропинке. Однако погода порой заставляла их прятаться в машине, так как внезапно начинался дождь. Девушка выглядела элегантно. Она не успела переодеться после похода в храм.

Сын Валерии наслаждался моментом. Он даже запечатлелся с четырехмесячной дочкой. Девочка была облачена в комбинезон с принтом в виде медуз. Пока родители прячут ее лицо, но на этот раз парень засветил ее голубые глаза. По всей видимости, как ранее и говорила Лиана, малышка похожа на папу и свою бабушку.

«Мой ангел», — заявил Шульгин.

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