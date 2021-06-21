«Хватит вопросов на эту тему»: мама участницы шоу «Холостяк» заявила, что ее дочь родила сына от Алексея Воробьева

Красавица Татьяна Челышева была участницей пятого сезона шоу «Холостяк» с актером Ильей Глинниковым.

В профиле Instagram о себе девушка некоторое время назад указала, что беременна, будет рожать в США и не боится того, что она мать-одиночка.

Одиннадцать месяцев назад Татьяна родила очаровательного мальчика Адама. И только теперь стало известно, что его отец — известный музыкант и актер Алексей Воробьев, который был героем четвертого сезона шоу «Холостяк».

Заявление об отцовстве Воробьева, правда, сделала не Татьяна Челышева, а ее мама. Виктория Челышева поздравила в Instagram мужчин с Днем отца и показала фото внука Адама, поставив отметку на аккаунт Алексея Воробьева.

«Адам — практически точная копия своего деда, но сейчас все больше становится похож на своего папу, посветлели волосики, светлеют глазки, а визуально выглядит гораздо старше», — написала женщина.

Ей тут же начали писать в комментариях вопросы, кто же папа Адама. Виктория заявила, что специально сделала отметку на фото, чтобы избежать подобных расспросов. Кстати, позже, женщина отметку подтерла. Но комментарий остался.

«Мне, как матери Татьяны Челышевой, уже надоело смотреть, как почти 11 месяцев чужих для нас людей интересует, кто же папа Адама? Просто нажмите на первое фото в этом посте. И хватит вопросов на эту тему, успокойтесь! Папа у Адама — огонь», — написала женщина.

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