«Говорил о войне лишь в День Победы»: Алексей Воробьев почтил память сражавшихся за Родину

Артист Алексей Воробьев поделился историей ветерана Великой Отечественной войны, которого он знал лично.

Певец рассказал, как в детстве слушал о войне от участника сражений вдоль линии обороны Ленинграда. Однако послушать военные истории маленький Леша мог только 9 Мая. Именно тогда его прадед — Подугольников Егор Иванович — надевал пиджак с боевыми орденами и собирал в гостях большую семью знаменитости.

«Вернувшись с фронта он говорил о войне лишь в День Победы. Обычно молчал, зато красноречиво говорили его медали. Бабушка расставляла их у икон по углам дома», — признался Алексей.

Воробьев добавил, что его родственник не сразу воевал в Ленинградской области. Однако Егор Иванович мечтал вернуться на малую Родину. И у него это получилось:

«А на 9 Мая все соседи собирались в палисадниках за большими праздничными столами, он рассказывал о войне. И это была традиция — в день Победы он говорил о Питере. Рассказывал, как добился перевода на линию обороны Ленинграда. Чтобы попасть в свой родной город, сел за руль одной полуторки, которая шла через Ладогу. Это был первый рейс после 7 лет разлуки», — поделился Алексей с порталом Teleprogramma.pro.

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