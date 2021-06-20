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Там, где пальмы и море: Овечкин нарядился на променад с сыновьями в одном стиле

Хоккеист отдыхает со своей семьей в жарких странах.

Там, где пальмы и море: Овечкин нарядился на променад с сыновьями в одном стиле
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Александр Овечкин и Анастасия Шубская решили провести отпуск на море. Место своей курортной дислокации пара поклонникам не раскрывает. Однако чета щедро делится с поклонниками кадрами с отдыха. Звезды остановились в крупном отеле с большим бассейном в окружении пальм. Вместе со своими сыновьями, двухлетним Сережей и годовалым Ильей, они часто бывают на песчаном пляже и устраивают прогулки.

Один из таких променадов дочь Веры Глаголевой показала в личном блоге. Чтобы подышать свежим воздухом и насладиться красотами вокруг ее муж и наследники облачились в одном стиле, выбрав белые футболки и бермуды.

Александр Овечкин с сыновьями.
Александр Овечкин с сыновьями. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Отметим, что на отдыхе компанию семье составил также и папа Анастасии Шубской бизнесмен Кирилл Шубский. Он прибыл в гостиницу, немало порадовав дочь и зятя своим прибытием. И первое, что мужчина сделал – это приласкал своих внуков.

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