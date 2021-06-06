Счастливый дед: Шубская запечатлела на редких кадрах младшего сына с вдовцом Глаголевой

Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская вместе с мужем Александром Овечкиным и сыновьями Сережей и Ильей прилетела к родственникам в Москву. Девушка проживает со своей семьей в Америке, но периодически наведывается в Россию, чтобы навестить папу, бизнесмена Кирилла Шубского, а также сестер Анну и Марию Нахапетовых, которые появились в первом браке звезды фильма «Выйти замуж за капитана» с Родионом Нахапетовым.

По прилете во Внуково, Анастасия поспешила запечатлеть своих родственников, которые встретили ее в аэропорту. Очень счастливым выглядел глава семейства – вдовец Глаголевой, который взял сразу на ручки маленького Илью. Это редкий кадр, когда деда и внука запечатлели вместе.

Чтобы хорошенько отпраздновать это событие, большая семья прибыла в ресторан, где их ждало роскошное украшение. Позже группа молодых, но взрослых родственников отправилась продолжать веселье в клубе.

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