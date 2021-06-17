Как подобрать косметику на лето
Видео
Шесть лет без Жанны Фриске: как сейчас живет семья певицы
Видео

Мужской компанией: вдовец Глаголевой отметился с внуками и зятем в игровом центре

Кирилл Шубский и Александр Овечкин сразились в бильярд.

Мужской компанией: вдовец Глаголевой отметился с внуками и зятем в игровом центре
Вера Глаголева. Фото: Global look press

Хоккеист Александр Овечкин со своей женой Анастасией Шубской, дочкой актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского, отправился отдыхать на море. Место своей дислокации чета решила не раскрывать публике, однако поделилась кадрами из отпуска.

Шубская и Овечкин с детьми.
Шубская и Овечкин с детьми. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Семья остановилась в большом респектабельном отеле с внушительным бассейном и много времени проводит на побережье, прогуливаясь с сыновьями Сережей и Ильей.

Позже к молодой паре присоединился Кирилл Шубской, о чем Анастасия радостно сообщила поклонникам.

«Дедушка прилетел», — с любовью подписала она обнародованные в личном блоге кадры.

На видео отец знаменитой брюнетки обнимает внука Сережу. Родственников запечатлели в игровом центре, где мужчины развлеклись игрой в бильярд.

Смотрите также

Тэги

Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяКирилл Шубский